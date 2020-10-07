Вместо витаминных добавок: названы самые полезные осенние овощи

Вкусно и полезно.Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона — это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только.КорнеплодыНужно есть их охлажденными и сырыми.СвеклаЗапекать или варить до состояния «аль денте».Есть сырой с добавлением масла или белого сыраМожно приготовить свекольный квасМорковьТакже прекрасно запекается с травамиМожно делать любимую морковку «по-корейски» с кориандромВ салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощейОбязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.КартофельСнимаю порчу и разрешаю есть в цельном видеВ салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отваритьТыкваЗапекатьВарить крем супДелать десертыЕсть в сыром видеВ салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.Капуста (брокколи, цветная, белокочанная)Сырой салат надо тщательно жеватьМожно делать крем-суп или тушить в собственном сокуМариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат