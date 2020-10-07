Вместо витаминных добавок: названы самые полезные осенние овощи
Многие диетологи отмечают, что главный принцип построения осеннего рациона — это локальность и сезонность. Это прекрасное время для того, чтобы добавить в свое меню сезонные овощи, из которых можно делать здоровые, вкусные и сытные салаты и не только.
Корнеплоды
Нужно есть их охлажденными и сырыми.
Свекла
Запекать или варить до состояния «аль денте».
Есть сырой с добавлением масла или белого сыра
Можно приготовить свекольный квас
Морковь
Также прекрасно запекается с травами
Можно делать любимую морковку «по-корейски» с кориандром
В салаты удобно добавлять тонкие слайсы, нарезанные ножом для чистки овощей
Обязательно к моркови добавляйте немного жиров. Это может быть не только масло, отлично сочетаются семена кунжута.
Картофель
Снимаю порчу и разрешаю есть в цельном виде
В салате может дать хорошее насыщение, но рекомендую предварительно замариновать в чесноке с травами, предварительно отварить
Тыква
Запекать
Варить крем суп
Делать десерты
Есть в сыром виде
В салате хорошо сочетается с солеными белыми сырами в запечённая виде.
Может стать пряной или сладкой на ваш вкус.
Капуста (брокколи, цветная, белокочанная)
Сырой салат надо тщательно жевать
Можно делать крем-суп или тушить в собственном соку
Мариновать в специях и уксусе бальзамик, чтобы добавить в салат
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