Электромагнитное поле помогает лечить диабет
«Мы создали пульт для управления диабетом», - рассказывает доктор Кэлвин Картер, один из ведущих авторов исследования. «Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) в течение относительно коротких периодов времени снижает уровень сахара в крови и нормализует реакцию организма на инсулин. Эффект является длительным, открывая возможность применения ЭМП-терапии во время сна для лечения диабета в течение всего дня».
Неожиданное и удивительное открытие может иметь серьезные последствия для лечения диабета, особенно для пациентов, которым современные схемы кажутся обременительными.
Новое исследование показывает, что ЭМП изменяют баланс оксидантов и антиоксидантов в печени, улучшая реакцию организма на инсулин. Этот эффект опосредуется небольшими реактивными молекулами, которые функционируют как «магнитные антенны».
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