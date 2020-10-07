Электромагнитное поле помогает лечить диабет

Исследователи из Университета Айовы, возможно, обнаружили новый безопасный способ неинвазивного контроля уровня сахара в крови. Согласно результатам, опубликованным в журнале Cell Metabolism, воздействие на мышей с диабетом комбинации статических электрических и магнитных полей в течение нескольких часов в день нормализует два основных признака диабета 2 типа.«Мы создали пульт для управления диабетом», - рассказывает доктор Кэлвин Картер, один из ведущих авторов исследования. «Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) в течение относительно коротких периодов времени снижает уровень сахара в крови и нормализует реакцию организма на инсулин. Эффект является длительным, открывая возможность применения ЭМП-терапии во время сна для лечения диабета в течение всего дня».Неожиданное и удивительное открытие может иметь серьезные последствия для лечения диабета, особенно для пациентов, которым современные схемы кажутся обременительными.Новое исследование показывает, что ЭМП изменяют баланс оксидантов и антиоксидантов в печени, улучшая реакцию организма на инсулин. Этот эффект опосредуется небольшими реактивными молекулами, которые функционируют как «магнитные антенны».