5 лучших домашних средств от головокружений

Если головокружения не связаны с какими-либо серьезными нарушениями здоровья, сильно волноваться не нужно. Но они способны резко понизить качество жизни, и вот как с ними бороться.Мелисса лимонная. Обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Используется в качестве растительного средства для многих проблем, таких как тревога, депрессия, гипертония, мигрени, бессонница, нервное напряжение и головокружения. Вскипятите одну чайную ложку сушеной мелиссы в стакане воды. Дайте ей покипеть в течение 10-15 минут. Процедите чай и пейте его несколько раз в день в течение нескольких недель.Имбирь. Помогает улучшить кровообращение в головном мозге, снять тошноту и побороть головокружения, связанные с такими проблемами, как морская болезнь и мигрень. Просто пожуйте кусочек имбиря или регулярно пейте имбирный чай.Семена кориандра. Популярное аюрведическое средство от головокружений. Замочите одну чайную ложку семян кориандра в стакане воды и оставьте на ночь. Процедите и выпейте этот раствор на следующее утро. Повторяйте ежедневно в течение нескольких дней.Кардамон. Обладает целебными свойствами, как и имбирь, поэтому он также помогает лечить головокружения. Согрейте две чайные ложки кунжутного масла и добавьте по половине чайной ложки порошка корицы и кардамона. Аккуратно помассируйте голову этой смесью и оставьте ее на несколько часов. Продолжайте применять средство несколько раз в неделю в течение месяца.Базилик. Его пряный и сладкий запах действует как ароматерапевтическое средство от головокружений. Отварите три или четыре листа базилика в одной чашке молока. Вдыхайте запах, а также пейте этот полезный тоник ежедневно перед сном. Повторяйте это в течение, по крайней мере, нескольких недель.