Диетолог Халед Юсеф рассказал о пользе употребления чая с шафраном по утрам

Если пить чай с шафраном по утрам, то можно получить целый комплекс полезных для здоровья эффектов.О пользе утреннего чая с шафраном рассказал Халед Юсеф, признанный специалист в области диетологии.Шафран не просто так считается "королем" пряностей — он не только обеспечивает приятные вкусовые качества, но и применяется в медицине. Пряность особенно благотворно воздействует на организм, если пить горячий чай с шафраном по утрам, на пустой желудок. При таком употреблении целебные вещества из шафрана сразу же поступают в кровоток и разносятся по всему телу."Чай с шафраном способствует нормализации работы ЖКТ, и, в частности, уменьшает газообразование и редуцирует воспалительные процессы в желудке. Напиток снижает кровяное давление и хорошо воздействует на сердце и сосуды в целом. Доказано, что чай с шафраном помогает при бессоннице и депрессивных расстройствах, а также укрепляет организм в сезон ОРВИ. Еще одно важное преимущество шафрана, особенно актуальное во время пандемии COVID-19 — пряность положительно влияет на здоровье легких", — объяснил диетолог Юсеф.В напитке с шафраном присутствуют такие полезные вещества, как ликопин, карнозин и альфа-бета-каротин — речь идет об антиоксидантах, которые могут обеспечивать эффективную профилактику онкологических болезней. Плюс, шафран выводит из организма токсины и препятствует развитию анемии.