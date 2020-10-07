70% жертв аппендицита могут обойтись без операции

Антибиотики и хирургия - одинаково достойные варианты лечения аппендицита, как установили ученые из США. 7 из 10 пациентов, получавших антибактериальные препараты, в конечном счете, избежали хирургического вмешательства.Примерно трое из каждых 10 пациентов в группе на антибиотиках все же перенесли аппендэктомию в течение 90 дней, как говорится в исследовании. У каждого метода лечения были свои преимущества и недостатки, и пациенты будут оценивать их по-разному, основываясь на своих уникальных характеристиках, проблемах и перспективах, как считают авторы анализа из Медицинской школе Вашингтонского университета.Цель исследования - помочь почти 300 000 человек из США, которые ежегодно посещают больницы из-за аппендицита. Теперь они могут выбрать наилучшее лечение, опираясь на новые данные. Воспаление аппендикса, обычно возникающее в молодом возрасте, является наиболее распространенной причиной острой боли в животе, требующей хирургического вмешательства. Некоторые легкие случаи лечатся только антибиотиками. В исследовании приняли участие 1 552 жителя 14 штатах. Через месяц после лечения участники оценивали свое общее состояние здоровья примерно одинаково в обеих группах.В группе на антибиотиках около 71% не оперировались в течение трех месяцев, и участники были на больничном примерно на три с половинойрабочих дня меньше. Однако здесь чаще нуждались в посещении отделения неотложной помощи в течение трех месяцев - 9% по сравнению с 4% в хирургической группе. Когда операция проходит успешно, аппендикс полностью удаляется и повторение проблемы невозможно. После лечения антибиотиками аппендицит может вернуться, и исследователи определят, как часто это происходит в дальнейшем. На каждые 100 участников группы антибиотиков приходилось около 8 неожиданных проблем. Для сравнения, в хирургической группе таких проблем было около 4 на 100.