Ношение масок может защитить от воспалений на губах

Сухость губ — распространенная проблема, которая становится особенно актуальной с приходом холодного времени года. Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский заявил, что с сухостью губ поможет справится такой востребованный в этом сезоне аксессуар, как защитная маска.Основные факторы, способствующие сухости губ — холодный воздух и ветер на улице, слишком сухой воздух в помещении, а также длительный контакт с водой. Поражение губ, которое развивается в результате, называется хейлит. О том, как защититься от сухости губ, рассказал дерматовенеролог Алексей Едемский."Выходя на улицу, стоит пользоваться гигиеническими помадами — они создают защитный слой на губах, благодаря которому слизистые оболочки в меньшей степени теряют влагу. В помещении можно использовать увлажняющие средства — к примеру, с гиалуроновой кислотой и глицерином. Увлажняющие средства предназначены именно для помещений, так как на улице из-за гидратации от минусовых температур они приведут к еще более выраженной травматизации губ", — сказал Едемский.Говоря о медицинских масках, которые являются сегодня одним из ключевых средств профилактики коронавируса, Едемский отметил, что маска не усугубляет хейлит, а, наоборот, в некоторой степени улучшает состояние губ. Это объясняется повышенной влажностью, которая создается под маской.