Ношение масок может защитить от воспалений на губах
Основные факторы, способствующие сухости губ — холодный воздух и ветер на улице, слишком сухой воздух в помещении, а также длительный контакт с водой. Поражение губ, которое развивается в результате, называется хейлит. О том, как защититься от сухости губ, рассказал дерматовенеролог Алексей Едемский.
"Выходя на улицу, стоит пользоваться гигиеническими помадами — они создают защитный слой на губах, благодаря которому слизистые оболочки в меньшей степени теряют влагу. В помещении можно использовать увлажняющие средства — к примеру, с гиалуроновой кислотой и глицерином. Увлажняющие средства предназначены именно для помещений, так как на улице из-за гидратации от минусовых температур они приведут к еще более выраженной травматизации губ", — сказал Едемский.
Говоря о медицинских масках, которые являются сегодня одним из ключевых средств профилактики коронавируса, Едемский отметил, что маска не усугубляет хейлит, а, наоборот, в некоторой степени улучшает состояние губ. Это объясняется повышенной влажностью, которая создается под маской.
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