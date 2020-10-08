Ингредиент, который нужно добавлять в блюда для снижения холестерина
«Плохим» холестерин ЛПНП налипает в виде бляшек на внутренние стенки артерий и при их значительном накоплении может закупорить просвет, ограничить кровоток, идущий к сердцу, мозгу. Это может в конечном итоге вызвать сердечно-сосудистую катастрофу, поэтому важно поддерживать уровень ЛПНП на как можно более низком уровне, подчеркивают врачи.
Они указывают на один многообещающий ингредиент, ссылаясь на обзор исследований, опубликованный в The European Journal of Clinical Nutrition – согласно его данным, ячмень может снизить уровень ЛПНП -холестерина на семь процентов. Обзор включил 14 исследований с проведением клинических испытаний, осуществленных в семи странах.
«Эта работа показала, что ячмень оказывает такое же действие по снижению уровня холестерина, что и овес, считающийся самым полезным зерном в этом плане», - отметили эксперты.
Комментируя результаты проекта, один из них, доктор Владимир Вуксан, сообщил, что ячмень оказывает понижающее воздействие на уровень «плохого» холестерина у людей с высоким риском, но также будет полезен людям без высокого холестерина. По словам медика, употреблять ячмень можно разными способами: он рекомендует добавлять этот ингредиент в уже знакомые рецепты и блюда – например, класть в салаты, использовать как гарнир вместо риса и картофельного пюре или как альтернативу овсянке. Кроме того, на основе ячменя можно готовить чай.
В целом для снижения высокого уровня холестерина специалисты советуют сокращать количество поедаемой жирной пищи, особенно содержащей насыщенный жир. Таковой ученые считают мясные пироги, колбасы и жирное мясо, сливочное масло, твердые сыры, торты и печенье, а также продукты и блюда, содержащие кокосовое или пальмовое масло.
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