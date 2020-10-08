Ингредиент, который нужно добавлять в блюда для снижения холестерина

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Было установлено, что определенный ингредиент, добавляемый в пищу, дает ощутимый эффект снижения уровня «плохого» холестерина, чья высокая концентрация способствует сердечным заболеваниям и инсульту. Ученые обращают всеобщее внимание на скромный ячмень.«Плохим» холестерин ЛПНП налипает в виде бляшек на внутренние стенки артерий и при их значительном накоплении может закупорить просвет, ограничить кровоток, идущий к сердцу, мозгу. Это может в конечном итоге вызвать сердечно-сосудистую катастрофу, поэтому важно поддерживать уровень ЛПНП на как можно более низком уровне, подчеркивают врачи.Они указывают на один многообещающий ингредиент, ссылаясь на обзор исследований, опубликованный в The European Journal of Clinical Nutrition – согласно его данным, ячмень может снизить уровень ЛПНП -холестерина на семь процентов. Обзор включил 14 исследований с проведением клинических испытаний, осуществленных в семи странах.«Эта работа показала, что ячмень оказывает такое же действие по снижению уровня холестерина, что и овес, считающийся самым полезным зерном в этом плане», - отметили эксперты.Комментируя результаты проекта, один из них, доктор Владимир Вуксан, сообщил, что ячмень оказывает понижающее воздействие на уровень «плохого» холестерина у людей с высоким риском, но также будет полезен людям без высокого холестерина. По словам медика, употреблять ячмень можно разными способами: он рекомендует добавлять этот ингредиент в уже знакомые рецепты и блюда – например, класть в салаты, использовать как гарнир вместо риса и картофельного пюре или как альтернативу овсянке. Кроме того, на основе ячменя можно готовить чай.В целом для снижения высокого уровня холестерина специалисты советуют сокращать количество поедаемой жирной пищи, особенно содержащей насыщенный жир. Таковой ученые считают мясные пироги, колбасы и жирное мясо, сливочное масло, твердые сыры, торты и печенье, а также продукты и блюда, содержащие кокосовое или пальмовое масло.