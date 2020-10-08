5 продуктов питания с витамином К

Этот элемент необходим для здоровья сердца и костей. И получать его мы можем вместе с питанием, если ответственно подойдем к выбору продуктов.Шпинат. Это продукт с низким содержанием холестерина, богатый витамином К. Он также содержит пищевые волокна, витамины А и С и железо.Кале. Капуста содержит более 50% рекомендуемой суточной дозы витамина К. Перед нами богатый источник клетчатки, белка и жирных кислот Омега-3.Брокколи. Еще один природный резервуар этого питательного вещества. Он содержит множество необходимых витаминов и минералов, которые улучшают общее состояние здоровья, включая и витамин К.Рыба. Очень немногие люди знают, что рыба является хорошим источником витамина К. Добавьте ее в ежедневный рацион, чтобы получить пользу от этого суперпродукта.Киви. Фрукт богат витамином К. Помимо этого, он также является богатым источником витаминов A, B12, B6, E, железа, кальция и калия.