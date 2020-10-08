Коронавирус может остаться с нами навсегда

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Учёный предупредил об опасной ситуации, при которой заразившиеся однажды COVID-19 люди смогут заболеть снова. Однако эксперты убеждены, что иммунитет сделает эту болезнь гораздо менее смертоносной в будущем.Коронавирус останется с нами навсегда, если люди смогут повторно им заражаться, как предположил профессор Грэм Окленд (Graeme Ackland) из Эдинбургского университета. Он назвал «ужасным» сценарий, при котором пережившие коронавирус люди не получат длительной защиты от этой болезни и снова будут рисковать ею заразиться. Отметим, что иммунитет к COVID-19 всё ещё остаётся загадкой для науки, поскольку сам патоген, вызывающий болезнь, находится рядом с нами менее года.Но ведущие эксперты полагают, что из-за формирования коллективного иммунитета этот вирус потеряет свою смертоносность. Убивший в 1958 году 4 млн человек «азиатский» грипп никуда не исчез, и его штамм продолжает время от времени атаковать человечество, уже не вызывая такой страшный смертности. То же самое может произойти и с коронавирусом, который через какое-то время станет гораздо менее агрессивным и летальным. Ну а уровень госпитализаций и смертности от COVID-19 уже не будет достигать таких пугающих отметок.Ведущие британские ученые ранее утверждали, что этот вирус будет циркулировать десятилетия подобно другим коронавирусным инфекциям и сезонным болезням. До сих пор науке неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19. Несколько исследований показали, что антитела, создаваемые иммунной системой для борьбы с вирусом в будущем, исчезают всего через несколько месяцев. Если они живут так мало, надежд на формирование коллективного иммунитета нет. Но это вовсе не значит, что люди не буду переносить коронавирус в более умеренной форме, если заразятся им повторно.