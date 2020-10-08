4 причины почаще есть баклажаны
Снижают уровень холестерина. Баклажаны являются хорошим источником хлорогеновой кислоты - мощного поглотителя свободных радикалов. Хлорогеновая кислота может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, который разрушает артерии. Эта кислота также обладает противовирусными, антираковыми и антимикробными свойствами.
Укрепляют здоровье мозга. Функционал мозга начинает ухудшаться с возрастом. Установлено, что регулярное употребление баклажанов помогает снизить умственное снижение у пожилых людей. Употребляющие баклажаны каждую неделю люди также имеют больше серого вещества в центрах мозга, которые контролируют память и эмоции.
Борются с раком. Было обнаружено, что содержащиеся в баклажанах полифенолы обладают противораковым действием. Кроме того, овощ содержит хлорогеновую кислоту и антоцианы, обладающие противовоспалительными свойствами. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые, в свою очередь, предотвращают рост опухолей и вторжение раковых клеток, а также способствуют гибели раковых клеток.
Помогают контролировать диабет. Баклажаны имеют низкое содержание растворимых углеводов и высокое содержание клетчатки, что делает их хорошей пищей для людей с диабетом. Исследования подтверждают роль баклажанов в лечении и контроле диабета.
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