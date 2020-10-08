Коронавирус. Лечение в домашних условиях

Об опасности нового коронавируса известно, кажется, все. В то же время многие люди, узнав что у них COVID-19, теряются и не знают, что предпринять. Кто-то, начитавшись рекомендаций в интернете, начинает опасное самолечение. Давайте разберемся, во-первых, каких пациентов оставляют поправляться на дому, во-вторых, какая терапия им нужна.Кого лечат на домуОтправлять в стационар каждого человека, у которого в носоглотке обнаружили коронавирус, нет смысла. Согласно 8-ой версии Временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19, в больницу кладут людей, которые находятся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. При бессимптомном или легком течении болезни большинство людей может проходить лечение амбулаторно.Легкое течение COVID-19 характеризуется простудными симптомами (лихорадка до 38,0 °, кашель, слабость, боль в горле, головная и мышечная боль) без затрудненного дыхания, одышки и патологий при рентгеновском обследовании.Лист нетрудоспособности в этом случае выписывается на 14 дней. На 10-14 дней с начала болезни должны быть проведены два контрольных мазка из рото- или носоглотки. Карантин снимается после двух отрицательных тестов, полученных с интервалом в один день.В легком состоянии тоже могут госпитализироватьГоспитализируют пациентов старше 65 лет и людей с сопутствующим хроническими болезнями (сердечная недостаточность, сахарный диабет, ожирение и другие), а также инфицированных, проживающих с людьми, у которых есть эти факторы риска. В стационар отправляют и беременных женщин.Что не поможетПри бессимптомном или легком течении болезни человеку не нужны практически никакие из лекарств, которые «делали новости» в течение пандемии. Препараты, которые исследовались как средства борьбы с самим вирусом SARS-CoV-2, либо уже отвергли как неэффективные, либо применяются только при тяжелом течении болезни. Вот неполный список лекарств, о которых не надо вспоминать при лечении на дому:фавипиравир,гидроксихлорохин,хлорохин,азитромицин (отдельно и в сочетании с гидроксихлорохином),препараты интерферона-альфа,ремдесивир,умифеновир,антиковидная плазма.Не требуется и лечение, которое называют патогенетическим, т.е. действующее на механизмы течения болезни. Например, глюкокортикоиды, активно исследуемые при тяжелом течении болезни, совершенно не нужны пациентам, которые лечатся дома.Не нужны витамины и минералы. Национальные институты здоровья США указывают, что нет никаких доказательств того, что при болезни могут помочь цинк, витамины С и D. Не следует использовать средства, польза которых не подтверждена.Что нужноПри легком течении COVID-19 требуется симптоматическое лечение по мере надобности. Оно сходно с таковым при ОРВИ.Борьба с лихорадкой. Температуру рекомендуется сбивать, если она выше 38,5 ?С. Но это может быть оправдано и при более низких значениях в случае понижения плохого самочувствия, повышении артериального давления, быстром сердцебиении. Предпочтительным препаратом в рекомендациях называют парацетамол. Однако можно принимать другие нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофен.Борьба с заложенностью носа. Если нос не дышит, в него можно закапать препаратом на основе солевого раствора. Если это не поможет, можно попробовать деконгестанты (галазолин).Борьба с симптомами бронхита. В случае кашля с мокротой используют средства, разжижающие мокроту и расслабляющие бронхи. Об их назначении нужно поговорить с врачом.Когда обратиться к врачу, если лечишься дома?Амбулаторный пациент должен вызвать врача на дом или позвонить в «скорую помощь» в случае ухудшения самочувствия:температура выше 38 °C (лихорадка 38,5 °C в течение трех дней – показание для госпитализации);затруднение дыхания;появление одышки;усиление кашля;SpO2