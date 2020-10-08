Диетолог Мухина назвала самые полезные сочетания продуктов с творогом

В определенном возрасте творог полезно есть практически ежедневно, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.В интервью специалист назвала самые полезные сочетания продуктов с творогом. Один из примеров – это его употребление вместе с зеленью.«Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины», - объяснила диетолог Мухина.Также одним из самых полезных для организма она назвала сочетание творога с ягодами. «Классическое» сочетание – творог со сметаной – тоже очень полезно: главное, не добавлять сахара.«Творог, употребляемый вместе со сметаной, улучшает усвоение жирорастворимых витаминов и кальция», - заметила эксперт.Диетолог рекомендует гражданам старше 50 лет употреблять творог каждый день в количестве 100-150 граммов. Мухина уточнила, что есть его полезнее на завтрак, поскольку продукт обладает способностью задерживать воду – съеденный вечером, он может спровоцировать утреннюю отечность.