Врач назвала продукты, опасные для диабетиков и здоровых людей

Для людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, могут быть опасны определенные продукты, которые также могут вредить организму тех, кто не имеет данного заболевания, – об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Капитонова.В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» врач напомнила, что для диабетиков прежде всего опасны продукты, насыщенные быстро усваиваемыми углеводами – они быстро перевариваются и дают сразу очень существенный прирост уровня глюкозы в крови.Одними из самых опасных при диабете медик считает сладкие и мучные блюда (в особенности, те, что содержат сразу и сахар, и белую муку).«Диабетикам следует исключить из рациона сладости и выпечку, содержащие большое количество простых углеводов. Резко повышая уровень сахара в крови, они требует быстрого выброса инсулина, но как раз с этим могут возникнуть проблемы. Обычно этот быстрый ответ как раз и страдает у пациентов с диабетом второго типа», - предупредила Капитонова.Но эти продукты, опасные для диабетиков, врач назвала вредными и здоровым людям. Частое потребление сладкого и мучного, способствующее всплескам инсулина, может спровоцировать развитие привыкания и снижения чувствительности к гормону, инсулинорезистентности. Данное нарушение ведет к развитию метаболических расстройств, того же диабета второго типа.Кроме того, диабетикам не следует сочетать в одном приеме пищи продукты, которые содержат сложные углеводы: каши, картофель, хлеб. Их рекомендуется есть по отдельности.