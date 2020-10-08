Названа ягода, которая тонизирует кровеносные сосуды и нормализует артериальное давление

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Медики раскрыли невероятно целебные свойства одной ягоды. В частности, речь идет о бруснике, которая является отличным источником полифенолов, способных предотвратить развития сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, брусничный сок считается хорошим средством для снижения высокого артериального давления и улучшения функции кровеносных сосудов.Почти каждый человек страдает от повышенного давления или даже гипертонии, что может быть вызвано ухудшением состояния кровеносных сосудов. В этом случае потребуется не только медицинская помощь, но и определенное питание. Так, к примеру, финские исследователи пришли к выводу, что сок брусники помогает уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии.С целью выяснить это, ученые провели исследование, изучив воздействия на организм сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины. Эти напитки в течение 10 недель давали крысам с повышенным давлением. В результате специалисты выяснили, что разбавленный сок брусники может значительно снижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.Таким образом, остальные ягодные соки оказались не настолько действенными. Однако, стоит отметить, что все вышесказанное не говорит о том, что брусничный сок заменяет лекарства, но все же его будет полезно включить в рацион гипертоников.К слову, при гипертонии не рекомендуется жирная пища, алкогольные напитки, кофе и крепкий чай, поваренная соль, сигареты и сладкие газированные напитки.