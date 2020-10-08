Худеем, не чувствуя голода - вот как работает низкоуглеводная диета

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Низкоуглеводная диета - одна из самых популярных в мире диет. Почему? Она позволяет похудеть без изматывающего чувства голода.Суть диетыТот, кто ест как можно меньше углеводов не обеспечивает организм быстрой энергией и, таким образом, переводит метаболизм в режим похудания, и "сжигает жир из резервов". Это означает, что основным источником энергии являются полезные жиры, а также растительный и животный белок.Полностью убрать все углеводы? Нет. Эмпирическое правило успешной низкоуглеводной диеты: от 60 до 120 граммов углеводов в день, остальное - в основном ненасыщенные жиры и белки.Преимущества:Большим преимуществом низкоуглеводной диеты является отсутствие чувства голода.Значительно уменьшается не только видимый подкожный жир, но и висцеральный жир. Он откладывается на внутренних органах и в больших количествах может вызвать значительные повреждения.Благодаря низкоуглеводной диете вы относительно быстро добиваетесь желаемого веса.Согласно исследованиям, низкоуглеводная диета снижает кровяное давление и, следовательно, риск сердечно-сосудистых заболеваний.Недостатки:Часто критикуется первая фаза перехода на низкоуглеводный рацион, когда преобладают истощение и усталость.Относительно быстрое сжигание жира и специальный подбор продуктов могут временно привести к неприятному запаху изо рта, тошноте или мышечным спазмам.Потребление белков и жиров может увеличить риск повреждения почек и повысить уровень холестерина.Уровень мочевой кислоты может измениться и привести к приступам подагры.