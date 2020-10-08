Медики с дефицитом витамина D подвергаются более высокому риску COVID-19

Новое исследование, проведенное экспертами Бирмингемского университета, показало, что медицинские работники, которые самоизолировались после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью имели дефицит витамина D.В исследовании были проанализированы образцы крови 392 медицинских работников, нанятых в мае 2020 года к концу первого всплеска пандемии COVID-19. Образцы сначала были протестированы на наличие антител SARS-Cov-2 после чего была определена концентрация витамина D.Из 392 работников более половины (55%) имели антитела к SARS-Cov-2, что свидетельствует о том, что они были инфицированы вирусом. В общей сложности 61 (или 15,6%) испытывали дефицит витамина D, причем чаще всего это были представители младшего медицинского персонала. Уровни витамина D были ниже также у мужчин и у тех, у кого был высокий ИМТ.