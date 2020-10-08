Почему мы дергаемся, когда засыпаем?

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Подергивание перед сном - и снова просыпаешься. Ученые выяснили, в чем суть резких движений.Многим это знакомо: прежде чем вы полностью уснете, некоторые мышцы подергиваются более или менее сильно. Исследователи выяснили, что вызывает движение мышц.Короткий рывок, резкое движение рукой или ногой: около 70% людей испытывают такие подергивания регулярно перед сном. Доктор Уильям Колер, медицинский директор Флоридского института сна и директор отделения детской сна в больнице Флориды в Тампе, США, заверяет нас, что эти движения мышц совершенно нормальны, сообщает NBC News.«В этом «переживании всего тела» ваши мышцы резко сокращаются, что означает, что подергиваются либо отдельные конечности, либо все тело», - говорит врач. - «Обычно они возникают во время перехода между бодрствованием и сном, обычно длятся всего полсекунды и редко встречаются чаще одного раза во время каждой фазы сна».Причина: перевозбужденные нервы в нейронной сети ствола мозга (formatio reticularis), которая в значительной степени участвует в управлении осанкой и моторикой, еще не находятся в режиме сна. Поэтому, прежде чем мы погрузимся в глубокий сон, мышцы также должны привыкнуть к фазе отдыха. Гипнотические подергивания или непроизвольные мышечные спазмы все еще имеют место в переходный период.По словам доктора, эти подергивания часто вызываются сновидениями в фазе легкого сна. Например, если мы во сне поднимаемся по лестнице и пропускаем ступеньку, на самом деле - то есть в постели - мы ступаем в пустоту. Подобные ситуации также могут возникнуть, если вы чувствуете, что падаете во сне.Эти явления совершенно нормальны и не указывают на какие-либо физические или психические проблемы.