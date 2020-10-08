Классических симптомов коронавируса нет у 90% заболевших

Почти 90% людей, инфицированных коронавирусом, на момент проведения тестирования не имели трех его классических симптомов. А это значительно усложняет своевременную диагностику вируса, вызвавшего масштабную пандемию в мире.Исследователи проанализировали информацию по 36 тысячам добровольцев, которые в конце апреля, а потом и в конце июня сдавали мазки на коронавирус. У 115 человек тесты показали наличие COVID-19, но лишь у 16 из них отмечались три классических симптома коронавируса: лихорадка, сухой кашель, а также потеря вкуса и обоняния. Этих симптомов не было на момент проведения теста.В то время, как усталость и одышка также недавно были включены в список симптомов COVID-19, лишь 23% обладателей положительных тестов на COVID-19 имели эти признаки. Более того, 158 участников данного исследования имели не менее одного из трех классических симптомов на момент тестирования, и только 10% в реальности были заражены коронавирусом. А это позволяет предположить, что многие тысячи людей с симптомами коронавируса нужно проверять этой зимой, поскольку нет никакой гарантии, что они реально имеют COVID-19. Вполне возможно, что симптомы вызваны другими острыми респираторно-вирусными инфекциями. Можно представить, с какой загрузкой столкнутся диагностические центры.Данное исследование осуществлялось учеными из Университетского колледжа Лондона. Его результаты свидетельствуют, что не менее 70% случаев COVID-19 в Великобритании могут проходить бессимптомно. Впрочем, другие эксперты полагают, что реальное число значительно ниже, так как ложноположительные тесты могут приводить к ошибочно установленному диагнозу.