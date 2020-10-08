Риск меланомы можно определить до первых симптомов
Ученые предлагают сосредоточиться на обнаружении мутаций ДНК в отдельных клетках кожи. Геномные методы могут оценивать исходный риск меланомы для определения группы, которой стоит проходить скрининг у дерматолога. Результаты исследования были представлены в журнале Nature.
Ученые секвенировали ДНК меланоцитов в образцах кожи, по одной клетке за раз, подсчитывая мутации, особенно связанные с меланомой. Образцы были собраны от шести человек. Двое из них пережили меланому. Оставшиеся образцы собрали с трупов людей, которые с меланомой не сталкивались. В результате ученые обнаружили большее количество мутаций в меланоцитах людей, переживших раковое заболевание.
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