Риск меланомы можно определить до первых симптомов

Самым смертельным раком кожи неизменно является меланома. Часто обнаруживается она на поздних стадиях, когда помочь пациенту тяжело. Однако ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили способ определения риска задолго до появления первых симптомов.Ученые предлагают сосредоточиться на обнаружении мутаций ДНК в отдельных клетках кожи. Геномные методы могут оценивать исходный риск меланомы для определения группы, которой стоит проходить скрининг у дерматолога. Результаты исследования были представлены в журнале Nature.Ученые секвенировали ДНК меланоцитов в образцах кожи, по одной клетке за раз, подсчитывая мутации, особенно связанные с меланомой. Образцы были собраны от шести человек. Двое из них пережили меланому. Оставшиеся образцы собрали с трупов людей, которые с меланомой не сталкивались. В результате ученые обнаружили большее количество мутаций в меланоцитах людей, переживших раковое заболевание.