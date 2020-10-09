Что делать, если «голова чувствительна к погоде»?

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7 ценнейших рекомендаций!1. МассажНаучно доказано, что если человек часто страдает от головных болей и при этом хотя бы 2-3 раза в неделю выделяет немного своего времени для массажа, то приступы у него будут как минимум в два раза реже и гораздо слабее. Массаж восстанавливает кровоснабжение и позволяет организму расслабиться – а это снимает спазмы — главную причину боли. К тому же массаж головы — это очень приятно. Делайте его плавными круговыми движениями — продвигаясь от затылка ко лбу. А био-точка, отвечающая за нормализацию давления, находится под затылочным бугром.2. РастяжкаБоли напряжения возникают из-за застоя крови в области воротниковой зоны и потому что мышцы затекают и «каменеют». Все просто! Разминаем шею, поднимая голову вверх, затем опуская вниз, затем вправо-влево и напоследок делаем головой круговые движения. Причем в конечной точке каждого движения делаем шеей потягивающее движение и фиксируем шею и голову в таком положении секунд на 10. Потом пять секунд отдыха и приступаем к следующему движению.3. Теплое — холодноеЕсли боль пульсирующая, то можно приложить лед или мокрое полотенце к вискам – здесь проходят важные артерии, которые снабжает кровью кору головного мозга. Небольшое снижение температуры позволяет быстро заглушить головную боль, советует эксперт CNN Health. Напротив, если боль является давящей – то следует положить что-то теплое на заднюю поверхность шеи – это создаст отток крови и понизит давление.4. Контролируйте употребление продуктов с кофеиномКофеин может сужать кровяные сосуды вокруг мозга, что вызывает мигрень. Более, чем 3 чашки молотого или 5 растворимого повлекут за собой проблемы. Попробуйте уменьшить количество, или перейти на напитки без кофеина. Помните, что горький шоколад, конечно, полезен для сердца, но также содержит в себе кофеин и является одним из продуктов — провокаторов головной боли.5. Не ешьте всухомяткуТкани, окружающие мозг, состоят на 90% из воды, поэтому их обезвоживание приводит к раздражению нервов и боли. При нехватке жидкости в организме сгущается кровь, что еще больше усугубляет реакцию на погоду. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно. Если перекусываете на ходу, твердую пищу обязательно запивайте водой.6. Внимание — на орехи, бобы и имбирьМикроэлемент магний регулирует приток крови к мозгу и уровень сахара в крови. Он содержится в свежих зеленых овощах, помидорах, орехах, бобах, овсянке. Вместе с витамином В6 приводит в порядок вегетативную нервную систему и снижает метеочувствительность (можно купить витаминный комплекс с этими веществами).Также тем, кого частенько мучают головные боли, хорошо почаще есть имбирь. Его активное вещество — капсаицин блокирует эффект некоторых веществ, вызывающих воспаление кровеносных сосудов и мигрень. Также капсиацин содержится в зернах горчицы и перце чили.7. Создавайте микроклиматСовладать с тем, что за окном, мы не можем. Но создать дома полезный для вашей головушки микроклимат под силу каждому. Очень часто мы не можем совладать с головной болью без лекарств просто потому, что не умеем расслабляться. Отсюда и постоянное перенапряжение. Выделите «разгрузочные» минуты — хотя бы 20 мин, учитесь контролировать дыхание (дышать животом, «сбивать» ритм дыхания — это помогает снять стресс). И самое главное — надо приучить себя на короткое время очищать голову от всех посторонних мыслей! По мнению ученых, за день мы усваиваем всего 5-7% нужной информации, все остальные мысли — пустые хлопоты.