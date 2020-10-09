Всеобщая ошибка при варке картофеля, которая лишает его пользы

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Варка картофеля хоть и кажется простейшей кулинарной опцией, тем не менее, выполняется нами неправильно. Польские специалисты назвали всеобщую ошибку, не позволяющую приготовить полезное блюдо.При варке картофеля совершается всеобщая ошибка – клубни заливаются холодной водой и ставятся на плиту. Подобный способ приготовления эксперты оценивают негативно: по их словам, такая технология заставляет картофель терять большую часть питательных веществ – он проводит больше времени в воде, растворяющей и вымывающей их. Это лишает продукт пользы, приносимой организму.«Правильно варить картофель, опуская его в кипящую воду. Солить его нужно только когда он станет мягким», - советует автор публикации.Картофель молодой и тщательно вымытый может вариться 15–20 минут на среднем огне. Старый картофель рекомендуется готовить в мундире: счищать кожуру следует уже после того, как сварится.Если их картошки будет приготовлено пюре, то клубни для варки лучше порезать на небольшие фрагменты – это сократит время термической обработки и в них сохранится больше полезных веществ.Напомним, что картофель богат калием, содержит большое количество витамина C, помимо него – витамины А, В и Р.Некоторые его разновидности (особенно красный картофель) содержат высокое количество антиоксидантов флавоноидов, предотвращающих рак.