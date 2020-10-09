Что происходит с телом человека во время карантина, даже если он здоров

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Этой весной почти всей планете пришлось на несколько месяцев отправиться на карантин. За лето мы успели вернуться к привычной жизни, однако многие убеждены, что вторая волна пандемии будет мощнее первой, а значит, еще одного режима самоизоляции не избежать.Такие меры действительно сдерживают распространение COVID-19, но вместе с тем наносят урон даже здоровому организму. Как именно?Сердце и легкие ослабеваютСердце - это мышца, которой необходимы регулярные тренировки. Вот только кардионагрузки - бег или плавание - в пределах квартиры позволить себе может далеко не каждый, а из-за их отсутствия вместе с сердцем страдают и легкие. Чтобы хоть как-то поддерживать и то, и другое в тонусе, позволяйте себе хотя бы раз в несколько дней энергично танцевать под любимую музыку.Ухудшается осанкаДля подавляющего числа людей сидячая поза - это, немного ссутулившись, податься вперед. Вот только в таком положении позвоночник и шея долгое время находятся в искривленном состоянии, мышцы спазмируются, а сосуды пережимаются. Если проводить в такой позе каждый день, очень скоро вам придется столкнуться с мигренями, ухудшением зрения и другими проблемами со здоровьем.Вы не высыпаетесьБольшинство людей, проводящих каждый день в помещении, страдают от дефицита витамина D. Его недостаток помимо прочего приводит к хрупкости костей и нарушению циркадных ритмов в организме, из-за чего днем вы чувствуете сонливость, а ночью, напротив, не можете уснуть.