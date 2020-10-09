Простые упражнения от дряблости шеи и двойного подбородка

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Скопление жира в зоне между челюстью и ключицей делает шею все более дряблой с возрастом и способствует формированию двойного подбородка, – но к счастью, простые упражнения эффективно помогают вернуть в форму эту часть тела.Не обязательно страдать ожирением, чтобы шея и подбородок начали «заплывать» и демонстрировать все признаки плохого тургора кожи, дряблости – этому могут способствовать возраст, генетика, осанка, привычка проводить много времени, глядя в смартфон. Все это ослабляет мышцы шеи и подбородка, способствует тому, что их кожа теряет упругость.Плохое состояние шеи, образование двойного подбородка не просто могут отражать возраст, но и делает визуально старше своих лет. Между тем, существуют простые упражнения от дряблости и неэстетичного накопления жира, которые можно выполнять дома, информирует портал о здоровье The Health Site.Дуть воздух. Один из самых эффективных естественных способов избавиться от жира на шее. Упражнение воздействует на мышцы щек и шеи, благодаря чему они выглядят стройнее.Как делать. Сесть на стул, опереться на спинку, отклонить голову назад так, чтобы лицо было обращено к потолку. Попробуйте выдохнуть воздух изо рта, сжимая губы. Процесс должен занимать от 10 до 20 секунд. Выполнять упражнение рекомендуется не реже двух-трех раз в день.Лицо рыбы. Тонизирует мышцы щек и подбородка, уменьшает дряблость в области шеи за счет растяжения щечных мышц.Как делать. Втяните воздух, используя щеки и губы так, чтобы сформировать форму, напоминающую рот рыбы. Удерживайте ее не менее 5 секунд. Повторяйте упражнение столько, сколько сможете.Жевательная резинка. Ее использование – это хорошая тренировка для мышц лица, она дает эффект легкой подтяжки.Упражнение с мячом. Помогает избавляться от жира на шее.Как делать. Небольшой мяч поместите под подбородок и, придерживая подбородком, медленно катайте его верх-вниз, стараясь, чтобы не упал. Делайте 20-30 движений за раз.Вращение шеи. Повороты шеей не только помогает избавиться от жира, но также улучшают кровообращение в плечах.Как делать. Встаньте прямо или сядьте на стул с низкой спинкой, расставив ноги. Не двигая плечами, поворачивайте шею по часовой стрелке, добиваясь максимального растяжения. Повторите 20 раз. Затем столько же раз – против часовой стрелки.