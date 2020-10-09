Россиянам назвали неожиданную опасность курения
«Исследования проводились, что 18 процентов курящих женщин, когда они узнают, что они беременны, не бросают курить. То есть в этих случаях дети рождаются уже с никотиновой зависимостью», — рассказал Кекелидзе.
Кроме того, по его мнению, партнеры перед тем, как создать семью, должны рассказать друг другу о своем здоровье. «Справку нужно положить на стол будущей второй половине. Это необходимо», — подчеркнул медик.
Также он отметил, что мужчины не всегда понимают, как работает женский организм, поскольку для них нет услуг наподобие женской консультации, где им рассказывали бы об особенностях беременности.
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