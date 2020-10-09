Слышу звон, да не знаю, где он: природа тиннитуса

Звон колокольчика, жужжание пчел, рев океана – все это приятные звуки. Люди с тиннитусом слышат нечто подобное постоянно, только вот к реальности эти звуки не имеют никакого отношения. И к удовольствию – тоже.Что такое тиннитус?Тиннитус – это ощущение звука, который не имеет внешнего источника. Возможно, вы даже знакомы с ним. Если у вас периодически «жужжит в обоих ухах», как у Фрекен Бок, но другие этого шума не замечают – это оно.Какими бывают фантомные звуки?Тиннитус может проявляться как звон, щелчки, гудение, шипение, свист, рев, жужжание или даже музыка. Может быть с одной или сразу двух сторон. Может быть едва заметным или мешать концентрироваться, спать и различать настоящие звуки. Быть временным или постоянным. Появляться изнутри головы или как-будто возникать снаружи. Этот звук усиливается ночью, когда его не заглушает фоновый шум повседневной жизни.Почему звук есть, если его нет?Здоровое ухо работает так. Звуковые волны проходят через слуховой проход к внутреннему уху. Там волосковые клетки улитки преобразуют звук в электрические сигналы. Эти сигналы по слуховому нерву попадают в кору головного мозга, где мы осознаем услышанное.Когда микроволоски улитки повреждаются, идущий к мозгу сигнал нарушается. Это вызывает неадекватную активность нейронов, что приводит к иллюзии звука.Почему волосковые клетки ломаются?Самая частая причина – долгое воздействие громкого шума. Строители, рок-музыканты, рабочие на взлетной полосе – эти люди в группе риска. Вы тоже можете заметить остаточное гудение в голове, когда вышли с концерта или из клуба. Некоторые чувствительные люди могут заработать тиннитус даже после однократного оглушения.Другие обстоятельства и состояния иногда тоже провоцируют фантомные звуки:Серные пробки, инфекции уха и носа, доброкачественная невринома слухового нерва.Примерно 200 лекарств могут быть токсичны для уха. В их числе аспирин, обезболивающие, петлевые диуретики, антидепрессанты.Болезнь Меньера, когда поражается внутренние ухо и вместе с тиннитусом приходит головокружение и снижение слуха.Отосклероз: нарушение слуховых косточек в среднем ухе.Проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.Заболевания щитовидной железы или диабет.Травмы головы и шеи.По непонятным причинам стресс и усталость усиливают шум в ушах.В 1% случаев тиннитус возникает из-за реального звука изнутри тела. Это так называемый объективный тиннитус. Он связан с заболеваниями сосудов и звучит как пульсация. Такой едва заметный звук врач может услышать стетоскопом.Когда обратиться к врачу, если в ушах шумит?Шум сопровождается болью или выделениями из уха.Вместе со звуком появилось головокружение и неустойчивость.Вы стали хуже слышать.Звон в ушах постоянный и мешает вам жить.Тиннитус – всегда признак приближающейся глухоты?В большинстве случаев тиннитус не указывает на какое-то серьезное заболевание. Хотя симптом часто сопровождает потерю слуха, он не является причиной глухоты. Также как нарушение слуха не обязательно вызывает тиннитус.Тиннитус не лечится?В большинстве случаев, действительно, не лечится. Но в некоторых ситуациях помочь легко: промыть серную пробку, вылечить инфекцию, вправить височно-нижнечелюстной сустав, заменить лекарство.Даже неизлечимый тиннитус не всегда требует вмешательства. Больше трети опрошенных Американской ассоциацией тиннитуса сообщили, что фантомные звуки не слишком-то мешают им жить.Для тех, кого тиннитус доводит до депрессии, нарушения сна и социальной изоляции, придумали несколько способов справиться с проблемой. Суть такого «лечения» – научиться игнорировать звук. Для шумомаскировки используются приложения или слуховые аппараты, которые перебивают тиннитус белым шумом, звуками природы или музыкой.