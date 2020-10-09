Препарат от рака обратил вспять диабет

После начала приема препарата, официально одобренного для лечения рака крови, молодой человек с диабетом 1 типа смог прекратить использование инсулина. Он не принимает его с августа 2018 года – более двух лет.Доктор Лиза Форбс, лечащий врач пациента, представила данный случай в New England Journal of Medicine. Однако она не торопится называть препарат руксолитиниб лекарством от диабета 1 типа. Руксолитиниб является ингибитором JAK.Непонятно, сработает ли данное лекарство на других пациентах с диабетом 1 типа. Данный случай отличает наличие особой мутации в гене, на которую и нацеливается руксолитиниб. Однако неясно, присутствует ли она у других людей с диабетом 1 типа.«Препарат оказал невероятное влияние на диабет 1 типа данного пациента», - рассказывает Форбс. «Через год после начала приема руксолитиниба мы отказались от инсулина, и с тех пор он его не принимал».