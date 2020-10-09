Веснушки: причины, виды и что с ними делать

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Веснушки когда-то считались существенным изъяном во внешности, а сейчас они на лицах людей красуются постоянно, причем кто-то даже красит себе нос и щечки специально хной. Красота этих лиц притягивает. Что же такое веснушки, каковы причины их появления и что с ними делать – избавляться или оставлять?Веснушки делятся на два типа. Самыми распространенными являются эфелиды, то есть небольшие светло-коричневые пятнышки, цвет которых меняется в зависимости от времени года. Когда на улице солнце и лето, пятна могут быть темнее, а при холодном времени года – светлее. Такие веснушки способны исчезать после нескольких недель применения солнцезащитных кремов.Второй тип – солнечные лентигины. Они образуются в результате накопления меланина в коже, а окрас и выраженность не зависят от воздействия солнца. Обычно появляются в пожилом возрасте.С веснушками никто не рождается, кстати. Они образуется только под влиянием главного фактора – солнечном воздействии. Дерматологи уверяют, что именно солнце способствует активизации пигментных клеток и появлению большего пигмента. Веснушки могут появляться уже к -2 годам.Примечательно, что люди с веснушками обычно имеют определенный ген – MC1R. Он контролирует, какие виды меланина производит кожа: темно-коричневый зумеланин, феомеланин. Но даже наличие гена не 100% гарантия появления веснушек.Считается, что веснушки есть только у рыжеволосых людей. Но это тоже не гарант. Хотя сам ген имеется у 80% людей.Интересно, что люди с веснушками более уязвимы перед воздействием солнца. Чем больше веснушек, тем выше риск развития рака кожи. Но сами веснушки не являются канцерогенными. Их наличие свидетельствует о большей чувствительности. В организме немало феомеланина, что и указывает на возможные риски. При такой коже выше вероятность сгореть в солярии или на солнце.А люди с большим количеством эумеланина лучше защищены от солнца. Каштановые или черные волосы у них, а также темная кожа, хорошо загорающая.В солярии действительно есть риск получить веснушки. Воздействие ультрафиолетового излучения приводит к подобному эффекту. Лампы для загара как раз-таки походят под эту категорию, усиливая выработку меланина. Соответственно, пятнышки на кожи вполне возможны и после искусственного загара.Людям с веснушками нужно обязательно пользоваться косметикой с фактором защиты минимум SPF30. Быть начеку стоит в том случае, если веснушек слишком много. Обязательно ходите к дерматологу, проверять состояние своей кожи.Появления пятен не избежать, если есть генетическая предрасположенность, а также если вы не избегаете влияния солнечных лучей. Меры защиты работают, когда вы соблюдаете эти меры. Как только прекратили, ждите появления веснушек снова.Существуют различные средства для устранения веснушек. Но помните, что только цикл процедур позволит это сделать. Причем не всегда это безопасно для кожи. Например, используются средства с ретиноидами, которые работают только при длительном применении. Есть косметика с отбеливающим эффектом, химические пилинги, криотерапия или лазерное лечение.Решать за вас – избавляться от веснушек или нет – никто не может. Это ваше лицо, ваша жизнь, ваша ответственность.