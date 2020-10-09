Шаркающая, петушиная, вразвалку. О чем могут говорить нарушения походки

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Ходьбу можно назвать одним из самых рутинных и привычных действий для человека. В то же время, регулирование и поддержание походки – очень сложный процесс. В нем участвуют головной и спинной мозг, мышцы, кости и даже психика. Патология на любом уровне может привести к нарушениям.К характерным проявлениям нарушений, относятся походка враскачку, шарканье ногами или их волочение, судорожные или нерегулярные движения ногами при ходьбе, укорочение шагов, замедление и скованность походки. В жизни это может приводить к тому, что человек при ходьбе цепляется за пол и различные предметы, испытывает боль. Эти нарушения ограничивают независимость человека и ухудшают качество жизни, они могут вести к падениям и травмам.Проблема пожилого возрастаОт нарушений походки чаще страдают пожилые люди. Они встречаются у 10% людей 60-69 лет, а после 80 лет от них страдают более 60% человек. В пожилом возрасте то, как человек ходит, может служить маркером его общего здоровья и продолжительности жизни. У людей без когнитивных нарушений нарушения походки могут быть фактором риска развития деменции. Однако эти нарушения часто остаются недиагностированными или недооцененными.Как и почему нарушается походкаПриведем примеры походок, для которых в медицине существуют специальные названия.Пропульсивная или семенящая походка характеризуется мелкими шажками и торопливостью. Она встречается при болезни Паркинсона, но может развиваться при отравлении угарным газом или марганцем, а также при употреблении некоторых лекарств (например, нейролептиков).Спастическая или ножничная походка может развиваться при поражениях головного (абсцессе, травмах, опухолях, инсульте) и спинного мозга. Она встречается и при некоторых соматических болезнях: печеночной недостаточности и злокачественной анемии.«Петушиная походка» появляется при слабости мышц, поднимающих стопу. Чтобы компенсировать эту проблему и не цепляться носками за поверхность, нужно выше поднимать ноги. Она характерна для рассеянного склероза, позвоночных грыж и повреждений спинного мозга.Походка вразвалку развивается при слабости мышц тазового пояса. При ней люди неустойчивы, они компенсируют слабость мышц махом ноги. После сделанного шага человека качает в сторону переставленной ноги, он старается уравновесить себя наклоном туловища. Эта походка встречается при мышечной дистрофии, миопатиях (поражениях мышц).Атаксическая походка. Атаксией называют нарушение согласованности движений. Она развивается, например, при поражениях мозжечка (части мозга, которая отвечает за координацию движений) или чувствительных нервов. При атаксической походке люди неустойчивы, они широко расставляют ноги. Из-за этого их могут принимать за пьяных.«Магнитная» походка характеризуется «прилипанием» ног к полу. Она развивается при поражении лобных долей головного мозга и гидроцефалии.Миелопатическая походка. Обычно развивается в пожилом возрасте из-за нарушений в спинном мозге. Походка обычно спастическая (скованная), с некоторым нарушением равновесия. Может сопровождаться болью в шее, утратой ловкости.Нейрогенная хромота развивается в результате стеноза поясничного отдела спинномозгового канала. Она проявляется после того, как человек некоторое время проведет сидя или лежа, или во время ходьбы. Ее причина – отек «конского хвоста» - нижних корешков спинномозговых нервов.Осторожная или старческая походка обусловлена страхом падения. Человек испытывает сложности, которые не соответствуют реальным изменениям в головном мозге. Часто они начинаются после первого падения, в их основе лежит фобия. Без лечения такая походка может привести к полной неспособности ходить.Если причина нарушения в болезнях опорно-двигательного аппарата, то объем движений ограничивается, может появляться асимметрия походки, хромота. Они развиваются, например, при артритах коленного и тазобедренного суставов, после травм.Что делать при нарушении походкиК врачу нужно обратиться при любом стойком изменении походки. Помимо опроса и оценки походки, может потребоваться обследование костей и мышц, неврологические тесты. В некоторых случаях жжет потребоваться медицинская визуализация – рентген, КТ, МРТ.Лечение причины нарушения походки может дать хорошие результаты. Если причины не поддаются эффективному лечению, на помощь могут прийти различные ортопедические приспособления и лечебная физкультура.