Определены две главные группы риска при коронавирусе

Глобальное исследование погибших от коронавируса людей позволило выявить общие признаки, которые наиболее опасны для заболевании.Оказалось, что около 83% умерших от опасного недуга были старше 60 лет. Более чем у половины имелись сопутствующие заболевания вроде сахарного диабета и ожирения. Об этом рассказал главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов."Если вам больше 60 лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением — то находитесь в группе повышенного риска по COVID-19. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим", - утверждает эксперт.