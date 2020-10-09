У древесного гриба обнаружили новые целебные свойства

Корейские исследователи открыли новые целебные свойства трутовика для борьбы с кожными заболеваниями.Древесный гриб уже давно входит в состав лекарственных препаратов, а также на протяжении нескольких тысяч лет пользуется спросом в восточной медицине. Но до этого его не применяли для лечения кожных покровов.Ганодеровые кислоты, входящие в состав гриба, обладают большим количеством полезных свойств, в том числе улучшают иммунитет клеток, борются с аллергией, а также восстанавливают работу всех важных систем в организме.Специалисты из Южной Кореи провели исследования противовоспалительного, антидиабетического и антиоксидантного свойств трутовика. Согласно анализам, ганодеровые кислоты способны бороться с воспалениями кожных покровов и лечат псориаз и атопический дерматитТакже экспертам удалось выявить наиболее благоприятные условия для извлечения компонента из древесного гриба. Так больше всего кислот получилось добыть во время горячей сушки воздухом при +60°C, а антиоксидантная и противодиабетическая активность была достигнута во время вакуумной сушки при -50°C.Таким образом, новое открытие поможет в производстве лекарств для борьбы с воспалениями кожи.