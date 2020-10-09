Учёные перечислили заболевания, от которых защищает морковь
Речь идёт как о хронических болезнях, так и о такой серьёзной патологии, как онкология.
В частности, согласно результатам нескольких исследований с задействованием лабораторных животных, морковь препятствует развитию в организме рака предстательной железы, желудочно-кишечного тракта, лёгких.
Данная овощная культура богата каротином, железом, фосфором, калием, магнием, цинком, йодом, витаминами B, C, E, K.
Включив морковь в рацион, человек может продлить свою жизнь, утверждают научные сотрудники.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий