Учёные перечислили заболевания, от которых защищает морковь

Учёные сообщили о том, что регулярное употребление в пищу моркови способствует долголетию.

Речь идёт как о хронических болезнях, так и о такой серьёзной патологии, как онкология.

В частности, согласно результатам нескольких исследований с задействованием лабораторных животных, морковь препятствует развитию в организме рака предстательной железы, желудочно-кишечного тракта, лёгких.

Данная овощная культура богата каротином, железом, фосфором, калием, магнием, цинком, йодом, витаминами B, C, E, K.

Включив морковь в рацион, человек может продлить свою жизнь, утверждают научные сотрудники.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://neboley.com.ua - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь