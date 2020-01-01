Система обязательного медицинского страхования (ОМС) может измениться

В Госдуму внесен проект поправок к профильному закону, передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС (ФФОМС). Также страховым компаниям вдвое сокращают нормативы расходов на ведение дел (РВД) в системе, что должно сэкономить бюджету фонда до 6,8 миллиарда рублей.Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и объединения пациентов уже выступили с критикой инициативы. Но Минздрав уверен: страховым компаниям проект не помешает, а пациентам позволит получить более качественную медицинскую помощь. По мнению ВСС, изменения лишают страховые компании функций проведения экспертизы услуг медучреждений федерального статуса, оказывающих высокотехнологическую помощь, передавая их и их финансирование в ФФОМС. К тому же, вдвое сокращается и объем финансирования ФОМС расходов на ведение дел (РВД) страховщиками.Вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов констатирует: "По результатам экспертиз страховщики ежегодно возвращают в бюджет не менее 12 миллиарда рублей. Данный законопроект - потенциально коррупциогенен. В случае его принятия нетрудно предсказать рост случаев навязывания пациентам платных услуг - от оказания медицинской помощи до платного юридического разрешения споров с медиками".Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев добавляет: "Нас беспокоит ликвидация функций страховых медорганизаций по защите прав пациентов при оказании помощи федеральными медучреждениями. Защита прав пациентов силами ФФОМС будет затруднена конфликтом интересов, ведь фонд зависим от Минздрава, которому, в свою очередь, принадлежат те самые федеральные лечебные центры, качество помощи в которых необходимо будет контролировать".Минздрав в лице помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова видит необходимость указанных изменений. "С одной стороны, сейчас только три субъекта РФ и город Байконур установили в законах о бюджетах территориальных фондов ОМС норматив выше 1%. С другой, уже в действующем законодательстве заложены возможности для существенного снижения издержек страховщиков: для выдачи полисов можно использовать не собственные пункты, а офисы МФЦ, информирование застрахованных лиц можно осуществлять через, например, личные кабинеты на едином портале госуслуг, бесплатные мессенджеры. Выделение же медпомощи федеральных учреждений в отдельный сегмент повысит ее доступность для граждан. Как правило, помощь федеральных центров нужна наиболее тяжелым пациентам - и им, в случае принятия поправок, станет проще ее получить. А к проведению экспертизы качества медпомощи, как и сейчас, будут привлекаться независимые эксперты", - заявляет Алексей Кузнецов.Игорь Юргенс, президент ВСС, напоминает: межтерриториальные расчеты в рамках системы заменяются распределением квот фондами ОМС, а пациенты лишаются права выбора медучреждений. Но пока непонятно, как эта система может быть изменена.