Продукты, которые помогают справиться с похмельем

После бурной вечеринки у человека может быть два состояния: он либо очень голоден, либо в него вообще ничего не лезет. В любом случае, во время похмелья можно исцелиться едой.СоленьяНе зря огуречный рассол называют лучшим лекарством от похмелья. Прежде всего, разносолы помогают восполнить уровень натрия, который вымывается из организма алкоголем. Кроме того, в огурцах содержатся электролиты, которые восполняют уровень полезных веществ, потерянных во врем вечеринки со спиртным.Зеленый чайНапиток поможет восполнить нехватку антиоксидантов, взбодрит и утолит жажду. Если выбрать чай с добавками, то он поможет расслабиться и приведет в порядок нервную систему. К чаю можно добавить мед, но не стоит добавлять его в кружку, так как тогда он потеряет всю пользу. В меде содержится калий, магний и фруктоза.Мясные бульоныЛучше всего от похмелья помогают мясные бульоны, так как в них содержится достаточное количество полезного жира для восстановления организма. Кроме того, тарелка горячего супа бросит вас в жар, а вместе с потом выйдут и токсичные вещества. Бульон поможет успокоить раздраженный спиртным желудок и снимет головную боль.ЯйцаНа завтрак после употребления алкоголя можно сделать себе яичницу или омлет. Яйца — отличный источник белка, который выводит токсины из организма. Для сытости можно добавить поджаренный хлеб, но не стоит вместе с яичницей жарить бекон или сосиски — в них слишком много жира, который сделает только хуже.