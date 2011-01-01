Почему нужно есть вешенки: удивительные свойства простого продукта

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Простой, доступный в магазинах продукт – вешенки – обладают удивительно солидным набором оздоровительных свойств: они поддерживают иммунитет, способствуют снижению высоких уровней холестерина и сахара, защищают организм от развития некоторых видов рака.Снижают уровень холестерина. Исследования на животных и людях показали, что вешенки естественным образом снижают уровень холестерина. В испытаниях с животных добавка этих грибов в рацион помогла понизить содержание холестерина на 37 процентов, триглицеридов – на 45 процентов. Их употребление пациентами, страдавшими ожирением и диабетом, также обеспечило значительное снижение уровня холестерина, улучшило функционирование сердца.Укрепляют иммунитет. Важная причина того, почему вешенки нужно есть в эпидемиологически неблагоприятный период: они содержат один из главных минералов, поддерживающих хорошее состояние иммунной системы, – селен. Его получение помогает защитить клетки организма от повреждений, приводящих к воспалению и хроническим заболеваниям. Исследование 2017 года установило, что состав грибов содержит соединения, которые действуют как иммуномодуляторы, усиливающие сопротивляемость организма патогенам, инфекциям.Улучшают работу мозга. Простой продукт богат ниацином (витамином B3), важным питательным веществом, снижающим риск болезни Альцгеймера и возрастного снижения когнитивных функций.Предотвращают воспаление, рак. Воспаление – это нормальный иммунный ответ организма, который защищает его от инфекций и болезней. С другой стороны, хроническое воспаление повышает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, рака. Удивительным свойством скромных, невзрачных с виду вешенок является их мощный противовоспалительный потенциал, благодаря которому они считаются одними из лучших продуктов, защищающих от рака. Согласно данным, опубликованным International Journal of Oncology, данный вид грибов способен подавлять рост клеток рака молочной железы и толстой кишки. Другое исследование 2011 года показало, что их экстракт оказывает терапевтическое действие против колоректальных опухолей и лейкозных клеток.Снижают уровень сахара в крови. Еще одна причина есть вешенки: они сокращают риск гипергликемии и сахарного диабета. Растительный продукт богат бета-глюканами, разновидностью водорастворимых пищевых волокон, которые могут помочь нормализовать уровень глюкозы в крови.