Семена, которые защищают от высокого холестерина, сахара и многих болезней

Специалисты советуют употреблять в пищу черный тмин, добавляя в разные блюда, – его семена содержат мощные антиоксиданты и способствуют защите организма от многих болезней.Снижает высокий холестерин. Клинические испытания демонстрируют, что семена черного тмина способны снизить уровень «плохого» холестерина – липопротеинов низкой плотности, закупоривающих артерии и повышающих риск сердечного приступа, пишет Food News. Их регулярное употребление способно обеспечить длительное здоровье сердца.Дает антибактериальный эффект. Черный тмин убивает вредные бактерии – его семена эффективны против всех видов вредных микробов, включая бактерии, вирусы, грибки, паразиты.Снимает воспаление. Семена содержат сильные антиоксидантные вещества и считаются мощным средством для подавления воспаления.Защищает печень. Исследования на животных показали, что черный тмин может защитить печень от воспаления, которое может нанести органу серьезный ущерб, если его не остановить.Помогает от высокого сахара в крови. Некоторые исследования показывают, что он может помочь снизить высокий уровень сахара в крови и поддерживать его в пределах нормы. По словам медиков, диабетикам полезно употреблять этот растительный продукт.Защищает от язвы желудка. Семена черного тмина снижают риск многих проблем с пищеварительной системой, улучшают состояние кишечника, могут помочь в лечении и профилактике воспалительных процессов в желудке.