Врач Ненастина назвала вредные и полезные продукты в пандемию
По словам Ненастиной, к вредным в пандемию относятся продукты, которые не поддерживают иммунную защиту, а, наоборот, ослабляют. К таковым относятся продукты, которые не дают организму достаточного количества белка и витаминов, при этом могут содержать нежелательные компоненты, излишки вредных жиров, трансжиры.
«Фастфуд, консервы, жареная пища – набор продуктов, который в период пандемии лучше исключить из рациона. Также стоит сократить употребление сахара, он негативно влияет на стенки сосудов», - назвала врач вредные продукты в интервью РИА Новости.
Полезными в пандемию Ненастина назвала в первую очередь овощи, салатную зелень – их нутриенты, витамины и минералы, содействуют активности иммунитета. Для их усвоения необходимо употреблять здоровые источники жиров – нерафинированные растительные масла, рыбу, кисломолочные и молочные продукты. Также надо больше пить жидкостей.
Врач заметила, что нужно отказаться от консервов – эти промышленно переработанные продукты «обделены питательной ценностью».
«Красное мясо не рекомендуется часто употреблять, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать», - дополнила свои рекомендации специалист.
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