Лучшие продукты для роста мышц и сжигания жира
Ананасы. Эксперты рекомендуют есть их на завтрак, после похода в зал или между приемами пищи – данный фрукт содержит фермент бромелайн, расщепляющий жир. Вдобавок ананасы уменьшают воспаление в мышцах после тренировок.
Шпинат. Его соединения фитоэкдистероиды положительно влияют на рост мышц.
Творог. Он делает мышцы более крепкими благодаря высокому содержанию белка.
Семга. Рыба лососевых пород, по словам турецких медиков, является главным «помощником» в достижении мышечного рельефа тела.
Рыбий жир. Он ускоряет метаболизм и вместе с этим – сжигание жира в состоянии покоя.
Орехи. Их сочетание высоких доз белков и ненасыщенных жиров побуждает организм активнее расходовать жир для выработки энергии.
Цельный овес. Данный продукт содержит много клетчатки, витаминов, протеина, минералов – данная комбинация является одной из лучших для роста мышц и сжигания жира.
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