Лучшие продукты для роста мышц и сжигания жира

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Рост мышц в теле способствует активному метаболизму и сжиганию жира – благодаря определенным продуктам процесс развития мышечной массы можно сделать более интенсивным.Ананасы. Эксперты рекомендуют есть их на завтрак, после похода в зал или между приемами пищи – данный фрукт содержит фермент бромелайн, расщепляющий жир. Вдобавок ананасы уменьшают воспаление в мышцах после тренировок.Шпинат. Его соединения фитоэкдистероиды положительно влияют на рост мышц.Творог. Он делает мышцы более крепкими благодаря высокому содержанию белка.Семга. Рыба лососевых пород, по словам турецких медиков, является главным «помощником» в достижении мышечного рельефа тела.Рыбий жир. Он ускоряет метаболизм и вместе с этим – сжигание жира в состоянии покоя.Орехи. Их сочетание высоких доз белков и ненасыщенных жиров побуждает организм активнее расходовать жир для выработки энергии.Цельный овес. Данный продукт содержит много клетчатки, витаминов, протеина, минералов – данная комбинация является одной из лучших для роста мышц и сжигания жира.