Коронавирус. Как не заразить домашних во время самоизоляции
Легкие формы COVID-19 и бессимптомные формы инфекции SARS-CoV-2 не требуют госпитализации. Их лечат дома, амбулаторно, в условиях самоизоляции. Врач обязан рассказать инфицированному и тем, кто проживает с ним, что нарушение санитарно-эпидемических правил, которое приводит к массовому заражение, грозит уголовная ответственность (статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Что значит самоизоляция?
Самоизолироваться – не выходить из дома весь период карантина. В это время нельзя принимать гостей. Исключения нельзя делать для рутинных действий вроде выноса мусора или получения посылки.
Люди, которые были изолированы после положительного теста на COVID-19, остаются на карантине 14 дней или до получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус с промежутком в один день.
Во время двухнедельного карантина можно законно выйти из дома в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе здоровью, включая ухудшение течения коронавирусной инфекции.
Важная часть изоляции – инфицированный не должен заразить людей, с которыми живет.
Как не заразить домашних
Согласно российским рекомендациям по COVID-19, тем, кто живет с инфицированным, нужно рассмотреть возможность отдельного проживания. В реальной жизни это может оказаться невозможным. Для исключения заражения обычно необходим «план Б».
Крайне желательно, чтобы у инфицированного была отдельная комната. Он должен находиться в ней почти все время, исключив контакты с людьми и животными.
В случае выхода из комнаты, изолированный человек должен надевать маску. Ему следует стараться избегать пребывания в общих помещениях, например на кухне, одновременно с другими людьми.
Принимать пищу инфицированный должен в своей комнате.
В идеале, инфицированному нужно выделить отдельные ванную комната и туалет.
В условиях, когда это невозможно, человек, подвергнутый самоизоляции, должен пользоваться ванной и туалетом после других жильцов. После этого инфицированный должен протереть поверхности, которых он касался, с антисептиком.
Изолированному человеку следует:
часто мыть руки с мылом, не менее 20 секунд;
пользоваться антисептиком, когда вода и мыло недоступны;
прикрывать рот и нос при чихании и кашле салфеткой или рукавом;
использованные салфетки нужно выбрасывать в мусорную корзину, после этого нужно обработать руки;
чистить, обрабатывать поверхности после касания (дверные ручки, телефон и так далее);
носить маску в общих пространствах;
проветривать свою комнату, попросить проветривать другие помещения квартиры;
пользоваться только индивидуальными средствами гигиены и посудой.
Если в квартире живет человек с высоким риском тяжелого течения COVID-19
У людей с сопутствующими заболеваниями (ожирением, сахарным диабетом, болезнями сердца) и у пожилых высока вероятность тяжелого течения COVID-19. Если инфицированный проживает с людьми из группы риска, им нужно постараться переехать на время его изоляции – например, к родственникам или друзьям.
Если временный переезд устроить невозможно, правилам изоляции нужно следовать максимально строго. В целом, дома им следует соблюдать режим, который многими аспектами похож на изоляцию инфицированного человека.
Уязвимые люди должны как можно больше времени проводить в своей комнате, меньше контактировать с остальными жильцами квартиры, по возможности реже появляться в общественных пространствах. Если есть возможность, им нужно выделить отдельные ванну и туалет. Общими «удобствами» они должны пользоваться первыми.
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