Коронавирус. Как не заразить домашних во время самоизоляции

О второй волне пандемии говорят уже не вполголоса, как еще это было недавно. В этой связи необходимо разобраться, какие меры предосторожности инфицированный человек должен соблюдать на карантине, чтобы не заразить тех, с кем живет.Легкие формы COVID-19 и бессимптомные формы инфекции SARS-CoV-2 не требуют госпитализации. Их лечат дома, амбулаторно, в условиях самоизоляции. Врач обязан рассказать инфицированному и тем, кто проживает с ним, что нарушение санитарно-эпидемических правил, которое приводит к массовому заражение, грозит уголовная ответственность (статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации).Что значит самоизоляция?Самоизолироваться – не выходить из дома весь период карантина. В это время нельзя принимать гостей. Исключения нельзя делать для рутинных действий вроде выноса мусора или получения посылки.Люди, которые были изолированы после положительного теста на COVID-19, остаются на карантине 14 дней или до получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус с промежутком в один день.Во время двухнедельного карантина можно законно выйти из дома в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе здоровью, включая ухудшение течения коронавирусной инфекции.Важная часть изоляции – инфицированный не должен заразить людей, с которыми живет.Как не заразить домашнихСогласно российским рекомендациям по COVID-19, тем, кто живет с инфицированным, нужно рассмотреть возможность отдельного проживания. В реальной жизни это может оказаться невозможным. Для исключения заражения обычно необходим «план Б».Крайне желательно, чтобы у инфицированного была отдельная комната. Он должен находиться в ней почти все время, исключив контакты с людьми и животными.В случае выхода из комнаты, изолированный человек должен надевать маску. Ему следует стараться избегать пребывания в общих помещениях, например на кухне, одновременно с другими людьми.Принимать пищу инфицированный должен в своей комнате.В идеале, инфицированному нужно выделить отдельные ванную комната и туалет.В условиях, когда это невозможно, человек, подвергнутый самоизоляции, должен пользоваться ванной и туалетом после других жильцов. После этого инфицированный должен протереть поверхности, которых он касался, с антисептиком.Изолированному человеку следует:часто мыть руки с мылом, не менее 20 секунд;пользоваться антисептиком, когда вода и мыло недоступны;прикрывать рот и нос при чихании и кашле салфеткой или рукавом;использованные салфетки нужно выбрасывать в мусорную корзину, после этого нужно обработать руки;чистить, обрабатывать поверхности после касания (дверные ручки, телефон и так далее);носить маску в общих пространствах;проветривать свою комнату, попросить проветривать другие помещения квартиры;пользоваться только индивидуальными средствами гигиены и посудой.Если в квартире живет человек с высоким риском тяжелого течения COVID-19У людей с сопутствующими заболеваниями (ожирением, сахарным диабетом, болезнями сердца) и у пожилых высока вероятность тяжелого течения COVID-19. Если инфицированный проживает с людьми из группы риска, им нужно постараться переехать на время его изоляции – например, к родственникам или друзьям.Если временный переезд устроить невозможно, правилам изоляции нужно следовать максимально строго. В целом, дома им следует соблюдать режим, который многими аспектами похож на изоляцию инфицированного человека.Уязвимые люди должны как можно больше времени проводить в своей комнате, меньше контактировать с остальными жильцами квартиры, по возможности реже появляться в общественных пространствах. Если есть возможность, им нужно выделить отдельные ванну и туалет. Общими «удобствами» они должны пользоваться первыми.