Почти половина беременных страдает от запоров

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Новое исследование Университета Восточной Финляндии показывает, что женщины в 2-3 раза чаще страдают запорами во время беременности и сразу после родов, чем в любое другое время их жизни.«Однако проблемы, связанные с запорами, на удивление быстро исчезают после родов», - комментирует результаты исследования ведущий автор статьи Муна Куронен.Исследовательская группа доцента Ханну Кокки из Университета Восточной Финляндии изучила частоту запоров и других желудочно-кишечных заболеваний у более чем тысячи женщин фертильного возраста. Работа была опубликована в International Journal of Obstetrics & Gynaecology. В контрольную группу были включены две сотни небеременных женщин.Исследование показало, что 44% женщин страдают запорами во втором триместре, а 36% - в третьем. Частота запоров после естественных родов увеличивается до 47%, и 57%, если женщина перенесли кесарево сечение.