5 видов насморка: не только простуда или аллергия

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Насморк может возникать в самых разнообразных ситуациях, при любом времени года. Существует целый ряд причин, по которым это происходит. Сегодня мы рассмотрим как минимум пять видов насморка и причины, их вызывающие.Насморк при простудеВызывается инфекциями, попавшими в верхние дыхательные пути. Простуда провоцирует насморк, так как увеличивается проницаемость кровеносных сосудов в носу, что проявляется в виде слизи в носовых проходах. Обычно такой симптом образуется на 2-3 день после заражения вирусом ОРВИ. Простуда образуется по причине попадания в организм вирусных инфекций, включая коронавирус, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапревмовирус. Если насморк продолжается больше 10 дней при простуде, то обращение к врачу обязательно. Ведь тогда он может быть вызван бактериальной инфекцией, которую лучше лечить антибиотиками.Аллергический насморкНередко возникает осенью или весной, связан с воспалительной реакцией организма, контактирующего с пыльцой растений, деревьев, сорняков и трав. Слизь, выделяемая из носа, обычно прозрачная. Лечение заключается в приеме антигистаминных препаратов, включая таблетки или спреи. Нередко применяют назальные спреи с глюкокортикоидами. Антигистамины помогают при насморке, но абсолютно бесполезны против заложенности носа, связанной с аллергией.Насморк от холодного воздухаСвежий холодный воздух у некоторых людей провоцирует излишнюю сопливость. Это происходит из-за того, что холодный и сухой воздух приводит к высушиванию носовых оболочек, изменяя баланс жидкости в носовых проходах. Отсюда — воспалительная реакция и рефлексы носовой нервной системы, вызывающей насморк.Насморк от острой пищиПо-другому именуют вкусовым ринитом, причем патология недостаточно изучена. Есть предположения, что насморк связан со стимуляцией нервной системы (тройничного нерва) и может быть парасимпатическим ответом, полезным для отдыха и переваривания пищи. Чаще всего связана с потреблением острой, горячей пищи, пряностями. Отказ от подобных продуктов позволит избежать проблемы.Гормональный насморкГормональный ринит провоцируется из-за прямого влияния гормонов на оболочки носовых ходов, из-за чего слизистые железы становятся более активными. Влияют уровни тиреоидных гормонов, гормонов роста и женских половых гормонов играют ключевую роль в гормональном рините. Нередко проблема наблюдается у беременных женщин — с ней сталкиваются в 39% случаев при вынашивании ребенка. Все дело в том, что изменения кровеносных сосудов по всему телу приводят к скоплению крови в кровеносных сосудах носа. Как лечится гормональный насморк? Данных об избавлении от него не так и много. Проще всего использовать назальный солевой спрей или заниматься спортом для облегчения состояния. При беременности лечение должен назначать только Лор или гинеколог.