Диабет первого типа может развиться внутриутробно

Исследование показало, что диабет первого типа может появиться у ребёнка еще на стадии внутриутробного развития. Ранее предполагалось, что болезнь развивается у детей старше 6 месяцев.Ученые из британского Университета Экзетера доказали, что диабет первого типа может развиваться у малышей еще в утробе. Ранее эксперты считали, что это нарушение появляется только после первых 6 месяцев жизни человека. И вот теперь установлено, что диабет первого типа, при котором иммунная система начинает атаковать инсулинопроизводящие клетки, способен появиться до рождения человека.Это открытие, по мнению экспертов, поможет обнаружить новые методы лечения аутоиммунной болезни, считающейся неизлечимой. Диабет появляется в тот момент, когда уровень сахара в крови достигает опасных показателей, он может приводить к фатальным осложнениям, включая ампутации, потерю зрения, почечную недостаточность, инсульты и болезни сердца. Диабет первого типа невозможно предотвратить, обычно он появляется в детстве. Диабет второго типа преимущественно вызывается лишним весом и неправильным образом жизни. До последнего времени было принято считать, что дети до 6 месяцев могут сталкиваться только с неонатальным диабетом, развивающимся из-за генетической мутации, но не с диабетом первого типа.Теперь исследование с участием более 400 детей показало, что дети также могут сталкиваться с этой болезнью до 6 месяцев, даже если у них нет генетических мутаций. Впервые аутоиммунное заболевание, не вызываемое единичным генетическим изменением, наблюдается у самых маленьких детей. Кроме того, установлено, что дети с ранним началом диабета первого типа имеют низкую массу тела на момент рождения