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Об обжигающих ощущениях во рту, которые не имеют отношения к горячим напиткам.Немного цифрДо 5% населения во всем мире ощущают жжение на языке и губах, сухость во рту, изменение вкуса. Только треть людей связывает эти симптомы с медицинскими вмешательствами. Остальные так и остаются в неведении, что могло стать причиной синдрома обожженного рта.Кто в числе этих «счастливчиков»?Чувство жжения во рту обычно испытывают женщины. Заболевание редко появляется до 30 лет, зато часто – после 50. Гамма необычных ощущений может варьировать от легкого онемения и покалывания до сильного болевого синдрома. Чаще вовлекается только язык, но ощущения могут распространяться на десны, нёбо и губы. Сухость во рту, металлический привкус и саднящее горло тоже могут быть частью синдрома.Почему рот начинает гореть?В МКБ синдром горящего рта звучит как «глоссодиния». Это может быть самостоятельным диагнозом или симптомом, который сопровождает другую болезнь. Исследователи не находят единственной причины, почему вдруг рот становится как ошпаренный.После множества тестов в диагнозе часто ставится слово «первичный» или «идиопатический». Это значит, что причину жгучей боли во рту найти так и не удалось. Есть гипотеза, что в основе заболевания – повреждение чувствительных и болевых рецепторов.Среди причин вторичной глоссодинии значатся:гастроэзофагеальный рефлюкс, он же ГЭРБ;аллергия на еду, ополаскиватель для рта или материал для зубных протезов;гормональные изменения из-за гипотиреоза, диабета или менопаузы;сухость во рту в результате лучевой терапии или из-за «поломки» слюнных желез;лекарства от высокого давления, такие как эналаприл, периндоприл и другие;недостаток железа, цинка и витаминов группы B;неумеренная чистка языка, особенно абразивными пастами;грибковые инфекции рта.Как правильно поставить диагноз глоссодинии?Не существует специального исследования, которое бы диагностировало именно синдром горящего рта. Чтобы исключить хотя бы часть заболеваний с похожими симптомами, потребуется сделать анализ крови, мазок изо рта, протестировать работу слюнных желез и, возможно, проверить наличие аллергии и желудочного рефлюкса. Занимаются этой проблемой разные врачи. Для начала стоит обратиться к стоматологу и терапевту.Чем потушить огонь во рту?Если жжение во рту сопровождает основное заболевание, то устранение болезни должно купировать неприятные симптомы. Лечение первичного синдрома обожженного рта больше похоже на ряд экспериментов. Британская национальная служба здравоохранения советует смириться с тем, что процесс лечения может затянуться на годы.Среди способов облегчить умеренное жжение:увлажняющие спреи для рта, по-другому они называются заменителями слюны;ополаскиватели на основе лидокаина;регулярное прохладное питье;избегание кислотных продуктов, острой пищи и алкоголя;использование пасты для чувствительных зубов;борьба со стрессом и тревогой: йога, медитации, когнитивно-поведенческая терапия.Сильную жгучую боль во рту лечат как любую другую хроническую: противосудорожными препаратами или низкими дозами антидепрессантов.