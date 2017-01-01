Ученые выявили факторы, связанные с суицидом при лейкемии

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cancer Medicine, мужской пол, пожилой возраст на момент постановки диагноза, европеоидная раса и острый миелолейкоз являются факторами риска, связанными с самоубийством среди пациентов с лейкемией.Хаохуэй Ю из Первой аффилированной больницы Цзинаньского университета в Китае и его коллеги проанализировали данные 142 тыс. пациентов с лейкемией из базы данных наблюдения, эпидемиологии и конечных результатов (с 1975 по 2017 год), чтобы определить потенциальные факторы риска, связанные с самоубийством.За период наблюдения в 95,3 тыс. человеко-лет исследователи обнаружили, что 191 пациент совершил самоубийство. В однофакторном и многомерном анализах более высокий риск самоубийства был связан с мужским полом, более старым возрастом на момент постановки диагноза (от 60 лет и старше). Жизнь в небольшом городе также оказывала влияние. Защитным фактором от самоубийства была темнокожесть пациента, по сравнению с представителями латиноамериканской расы.«Медицинские работники могут использовать результаты наших исследований для обследования пациентов с лейкемией с повышенным риском самоубийства и применения к ним целевых профилактических мер», - подчеркивают авторы.