Почему у мужчин с возрастом начинает расти живот

Многие мужчины начинают удивляться после 30-и лет, поскольку у них по каким-то непонятным причинам начинает расти живот. Однако причины вполне ясны. С возрастом обмен веществ замедляется и жир начинает скапливаться в области талии.Особенно быстро процесс отложения жиров проходит в случае, если мужчина не занимается спортом, ведёт сидячий образ жизни и вместо пеших прогулок предпочитает водить автомобиль.Помимо внешнего вида, лишние жировые отложения плохо влияют и на здоровье. Жир на талии давят на диафрагму. Это приводит к низкому уровню кислорода в сердечной мышце. Большой вес на животе также нагружает позвоночник и другие суставы.