Названа самая полезная специя для людей с диабетом и повышенным давлением

Доказаны антидиабетические свойства кардамона.Известная, доступная в магазинах специя – кардамон – способна снижать высокий уровень сахара в крови, тем самым предотвращая развитие диабета. Другое ее достоинство – это свойство уменьшать высокие показатели артериального давления.По словам медиков, кардамон может помогать снижать высокий уровень сахара в крови. Именно резкие скачки сахара и его хронически значительна концентрация могут быть предпосылками к развитию сахарного диабета второго типа, – об этом эксперты рассказали на портале Food News.«Кардамон называют королем пряностей – он хорошо известен ученым своей антиоксидантной и противораковой активностью. Но исследования подтверждают его антидиабетические свойства», — сообщили специалисты.В частности, они ссылаются на исследование, опубликованное журналом BMC Complementary and Alternative Medicine. Его участники из числа пациентов, имеющих избыточный вес или ожирение, и страдающих диабетом 2 типа, получали 3 грамма добавки зеленого кардамона в день. В результате у них было зафиксировано увеличение содержания ирисина – фермента, улучшающего чувствительность к инсулину, а также метаболизм глюкозы. Помимо того, у испытуемых улучшились оценки гликемического статуса, липидного профиля, биомаркеров окислительного стресса.«Людям с диабетом следует увеличить потребление кардамона: он не только способствует регуляции уровня сахара в крови, но также помогает справиться с другими осложнениями, связанными с этим заболеванием. В частности, он способен усилить иммунный ответ против метаболических ферментов и полезен для защиты от метаболического синдрома, роста жира на животе», — отметили ученые.Они рекомендуют принимать черный и зеленый кардамон. Помимо того, что «магазинная» специя помогает от высокого сахара в крови, она также способствует снижению количества триглицеридов в плазме, улучшению показателей кровяного давления. Исследователи связывают это с высоким содержанием антиоксидантов в кардамоне. Вдобавок специя активизирует мочеиспускание и помогает удалить излишки воды, что благоприятно сказывается на давлении.«Люди, страдающие диабетом, особенно подвержены риску гипертонии, которая также может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с пищеварением. Добавление экстракта кардамона в кофе или чай может помочь им регулировать артериальное давление, уменьшить вероятность возникновения таких осложнений, как сердечная недостаточность», — констатируют научные специалисты.