Врач предупредила россиян о последствии запивания пищи

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, почему нельзя запивать пищу.По словам доктора, если человек запивает еду, то он не разжевывает ее, а быстро проглатывает комом. Это дает дополнительную нагрузку на желудок.«А также слюна не будет выполнять своих функций»,— отметила Кононенко.Также доктор рекомендует выпивать натощак стакан воды – за полчаса до еды. Причем вода должны быть щелочной, а не кипяченой. В таком случае, по словам врача-диетолога, жидкость послужит своего рода удобрением для нормальной микрофлоры кишечника.