Врач предупредила россиян о последствии запивания пищи
По словам доктора, если человек запивает еду, то он не разжевывает ее, а быстро проглатывает комом. Это дает дополнительную нагрузку на желудок.
«А также слюна не будет выполнять своих функций»,
— отметила Кононенко.
Также доктор рекомендует выпивать натощак стакан воды – за полчаса до еды. Причем вода должны быть щелочной, а не кипяченой. В таком случае, по словам врача-диетолога, жидкость послужит своего рода удобрением для нормальной микрофлоры кишечника.
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