Названа идеальная крупа для нормализации уровня сахара в крови

Одним из лучших натуральных средств, способствующих нормализации уровня сахара в крови, является крупа булгур – ее эффект ученые объясняют сочетанием большого количества клетчатки и фитонутриентов.Высокое содержание сахара в крови грозит здоровью опасными нарушениями, включая повреждение кровеносных сосудов, ухудшение работы сердца и почек. В то же время употребление здоровой и полезной пищи может посодействовать нормализации его уровня и защитить от подобных проблем.Некоторые продукты в этом плане можно считать идеальными – они не только помогают добиться нормального содержания сахара в крови, но также проявляют много других оздоровительных свойств. Одним из таких продуктов ученые считают крупу булгур, сообщает медицинский сайт HealthLine.«Булгур – это цельное зерно с минимальной обработкой, очень богатое пищевыми волокнами, положительно влияющими на здоровье сердца, потерю веса, контроль уровня сахара в крови. Несколько исследований продемонстрировали способность цельнозерновых продуктов улучшать общую чувствительность организма к инсулину», - заявили его эксперты.По их словам, благодаря обилию волокон булгур способствует росту полезных кишечных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кишечника и правильную пищеварительную функцию. Благодаря этой особенности снижается общее количество энергии, поглощаемой из пищи – таким образом, крупа препятствует всплескам уровня глюкозы в крови.Вдобавок булгур может считаться идеальной крупой для поддержания здорового функционирования сердца – он содержит впечатляющее количество минералов, позитивно влияющих на состояние сердечной мышцы. Врачи рекомендуют выбирать крупу с крупным зерном, требующую долгой варки.