Онколог Смирнова рассказала, как правильно пить кефир

Российский врач проктолог, онколог Елена Смирнова рассказала, как правильно пить кефир, чтобы получать максимум пользы. Медик посоветовала употреблять кисломолочный продукт на ночь.

Кефир, благодаря содержащимся в нем молочнокислым бактериям пробиотикам, может улучшать функции пищеварения и состояния микрофлоры кишечника, тем самым принося организму много пользы.

«Кефир стимулирует пищеварение, помогает справиться с запорами, снижает риск воспалительных заболеваний кишечника, рака, геморроя, анальных трещин. Улучшая работу кишечника он, помимо хорошего стула, также обеспечивает крепкий иммунитет», - напомнила Смирнова в своем Instagram.

Рассказывая, как правильно пить кефир, врач-онколог посоветовала употреблять его при запорах, а также во время лечения антибиотиками для профилактики нарушений бактериального баланса в кишечнике.

«При склонностях к запорам можно добавить в него ложку отрубей», - поделилась специалист.

Смирнова подчеркнула, что пить кефир нужно свежим, в противном случае он лишь поспособствует запору. Кроме того, продукт должен быть достаточно жирным, чтобы организм усвоил из него кальций – обезжиренная пища не позволяет сделать этого.

Онколог добавила, что при склонности к отекам данный продукт нужно употреблять днем. Если такой проблемы нет, пить кефир лучше на ночь, поскольку в ночное время организмом лучше усваивается кальций. К тому же кисломолочной напиток содержит аминокислоту триптофан, улучшающую качество сна.
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