Самые вредные и полезные продукты для пищеварения

Самыми вредными для желудка и всей пищеварительной системы в целом медики считают продукты из переработанного мяса, самыми полезными – источники пищевых волокон, пробиотиков и пребиотиков.Употребляемые нами продукты оказывают непосредственное влияние на состояние и функционирование органов пищеварения. В свою очередь, если ЖКТ не переваривает пищу должным образом, клетки всего организма не получают того, что им необходимо для оптимальной жизнедеятельности – таким образом может ухудшаться общее самочувствие, снижаться иммунитет.Специалисты назвали самые вредные и полезные продукты для главных пищеварительных органов – желудка, кишечника. Одним из худших, по их мнению, является переработанное красное мясо.Мясо. Чем больше продуктов переработки красного мяса в рационе, тем выше риск развития колоректального рака, подчеркивают эксперты.«Все эти хот-доги, колбасы и другие готовые мясные продукты содержат высокие дозы насыщенных жиров, натрия, нитратов, пагубно влияющих на кишечник. Кроме того, обработка мяса при высоких температурах может увеличить в нем содержание компонентов, действующих как канцерогены»,- предупреждают эксперты.При употреблении красного мяса они рекомендуют выбирать нежирные виды и есть продукт строго умеренно.Трансжиры. Искусственно синтезированные трансжиры получают путем гидрогенизации жидких масел, позволяющей им оставаться твердыми при комнатной температуре и дольше храниться на магазинных полках. Медики считают их одними из самых вредных для желудка. Их можно употреблять десятилетиями без возникновения четких симптомов, но со временем под их влиянием замедляется метаболизм и могут развиваться различные болезни, включая онкологические, поскольку трансгенные жиры – это канцерогены.Глютен. Американские исследователи утверждают, что примерно в 30% магазинных продуктов содержится глютен, белок, присущий большинству зерновых культур (особенно пшенице, ржи, ячменю). Людей, имеющих повышенную чувствительность к глютену, становится все больше. Употребление содержащих его продуктов вызывает у них газы, спазмы, вздутие живота, изжогу, несварение желудка и другие негативные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.Продукты с клетчаткой. Входят в число самых полезных для пищеварительной системы – нежелание употреблять клетчатку ведет к тому, что толстая кишка заполняется вредными и потенциально токсичными веществами, которые могут накапливаться и усваиваться организмом. Кроме того, ее нехватка плохо сказывается на дефекации.«Рацион, богатый клетчаткой, защищает от определенных форм рака, одновременно помогая контролировать уровень сахара в крови. Бобовые, семена, цельнозерновые, фрукты и овощи – лучшие источники клетчатки», - констатируют ученые.Пробиотики и пребиотики. Пре и пробиотики – полезные бактерии, помогающие поддерживать здоровье пищеварительной системы. Один из лучших продуктов с пробиотиками – натуральный йогурт, его потребление защищает от расстройств пищеварения. Пребиотики служат пищей для пробиотиков: их содержат чечевица, лук, чеснок, бобовые, бананы, спаржа.Ферментированные продукты. Их потребление улучшает усвоение желудочно-кишечным трактом питательных веществ из пищи. Кефир, мисо, темпе, квашеная капуста, натуральные соленые огурцы, чайный гриб является превосходными образцами такой еды.