Простой напиток быстро очищает кровь от излишков сахара
По словам медиков, привычка выпивать за завтраком по стакану простого напитка из воды, имбиря и лимона может помочь за достаточно быстрое время очистить кровь от излишков сахара. Такой напиток не только снижает уровень сахара в крови, но также улучшает реакцию инсулина у диабетиков, информирует портал Food News.
Его эксперты рассказали, как приготовить такой напиток.
Понадобятся: 4 стакана воды, 30 граммов корня имбиря, один средний или большой лимон.
Рецепт:
промыть, очистить, порезать имбирь;
добавить его в емкость с водой, оставить на ночь в холодильнике;
утром нужно проверить имбирный вкус: если слишком крепкий, добавить еще воды, слабый – добавить еще пару ломтиков имбиря;
налить воду с имбирем в стакан – если она холодная, напиток можно разогреть;
добавить сок лимона, перемешать перед употреблением.
Также можно приготовить чуть более сложный» вариант напитка:
нарезать лимон и имбирь,
в кастрюле вскипятить воду,
добавить лимон, имбирь, молотую куркуму и молотый черный перец,
настаивать 30 минут,
процедить, добавить мед.
«Имбирь содержит гингерол. Этот биоактивный ингредиент имбиря обладает естественными обезболивающими и антибактериальными свойствами. Также было обнаружено, что гингерол снижает уровень сахара в крови, регулирует реакцию инсулина у диабетиков.
Объединение имбиря с лимоном создает мощный иммуностимулирующий напиток, который мягко очищает организм от многих нежелательных компонентов», - рассказали специалисты.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
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